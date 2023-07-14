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Иранская пресса жалуется на задержки поставок в страну российских истребителей Су-35С

Иранская пресса жалуется на задержки поставок в страну российских истребителей Су-35С

Иранский журналист Саид Азими со ссылкой на высокопоставленного дипломата пишет, что Тегеран уже оплатил Москве полную стоимость первой партии истребителей Су-35С не менее двух лет назад, однако РФ до сих пор не поставила Ирану желаемые самолеты.

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