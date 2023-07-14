Иранская пресса жалуется на задержки поставок в страну российских истребителей Су-35С

Иранский журналист Саид Азими со ссылкой на высокопоставленного дипломата пишет, что Тегеран уже оплатил Москве полную стоимость первой партии истребителей Су-35С не менее двух лет назад, однако РФ до сих пор не поставила Ирану желаемые самолеты.
Иранский журналист Саид Азими со ссылкой на высокопоставленного дипломата пишет, что Тегеран уже оплатил Москве полную стоимость первой партии истребителей Су-35С не менее двух лет назад, однако РФ до сих пор не поставила Ирану желаемые самолеты.
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