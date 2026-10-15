В столице Республики Казахстан, городе Астане, делегация НЦБ Интерпола МВД России во главе с начальником российского Бюро генерал-майором полиции Валерием Калачевым приняла участие в 4-м Ежегодном совещании руководителей НЦБ Интерпола в формате «Центральная Азия +» в качестве наблюдателя по приглашению казахстанской стороны.