В столице Республики Казахстан, городе Астане, делегация НЦБ Интерпола МВД России во главе с начальником российского Бюро генерал-майором полиции Валерием Калачевым приняла участие в 4-м Ежегодном совещании руководителей НЦБ Интерпола в формате «Центральная Азия +» в качестве наблюдателя по приглашению казахстанской стороны.
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