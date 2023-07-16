Днепровская флотилия – 2023 для СВО

«Мы воюем на телегах против танков.» Из доклада Ком ЧФ в Ставку осенью 1943 г. (про бои катеров в Керченском проливе) Преамбула: с учётом специфики темы и обстановки в статье приведено обширное цитирование (с комментариями), при этом всё изложенное ни в коей мере не может считаться исчерпывающим и полным мнением автора — публичную статью будут … .