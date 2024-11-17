На трассе Сортавала произошло ДТП с участием двух машин

Есть пострадавшие В аварийно-спасательной службе Ленобласти рассказали, что сегодня, 17 ноября, на трассе «Сортавала» в районе поселка Кузнечное произошло ДТП с участием двух машин, в результате которого пострадало два человека.
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