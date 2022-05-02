Будет ли стекать масло?

Как-то взял недельку отпуска, чтобы погрузившись в нирвану праздности поразмышлять о чем-то таком отвлеченном от этого жестокого, жестокого, жестокого мира, в который придется выйти в понедельник, чтобы вырывать из его скупых ладоней свою копеечку.