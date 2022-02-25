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VAR? Плохие судьи? Тогда вспоминаем концовку выездного матча с «Мальме». Там судьи были хорошими? Особое мнение

VAR? Плохие судьи? Тогда вспоминаем концовку выездного матча с «Мальме». Там судьи были хорошими? Особое мнение

«Зениту» нужно было забивать и не пропускать. Сергей Семак и его штаб неплохо поработали прошедшую неделю, проведя качественную работу над ошибками.

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