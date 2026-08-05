США отменили санкции против трёх авиакомпаний и двух самолётов, связанных с КСИР Администрация Дональда Трампа убрала из-под санкций три и.
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США отменили санкции против трёх авиакомпаний и двух самолётов, связанных с КСИР Администрация Дональда Трампа убрала из-под санкций три и.
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