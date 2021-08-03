Посол России в США: Американские партнеры бьют по нашим семьям, лишая их виз

Евгений СокольскийПолитикаПосол России в США: Американские партнеры бьют по нашим семьям, лишая их визАмериканская сторона бьет по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLehanaizheАнтонов, ты дипломат, воин на страже интересов России, ты в бою, ведь не думаешь, что в рай попал? И нехрен детям и женам дипломатов там делать, именно они тащат в страну все дерьмо из "свободного мира"Комментировать
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