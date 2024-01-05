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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин – 6-й россиянин, достигший отметки 1100 матчей в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5).  Россиянин (16:38, 2:54 – в большинстве, «минус 2») остался без очков.

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