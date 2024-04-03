В ГИБДД напомнили о важной кнопке в машине, о которой не знают многие водители

Авто с пробегом, фото: njcar.ru Производители оснащают современные автомобили огромным количеством опций, управлять которыми можно с помощью кнопок на передней панели или через экран мультимедийной системы.
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