Беглый олигарх запретил ездить по "своим" рельсам: В Ачинске закрывается завод и население лишается работы. Люди бессильны - источник

АНГЕЛ АНГЕЛ

Где в реальности реакция государства на беспредел? Почему нет закона наших"народных" избранников на конфискацию имущества иноагентов, лишения их всех выплат, званий и главное гражданства России? Когда работать начнут политики, чиновники и так называемые "народные" избранники, партия власти ЕР во главе с Володиным? А нужны в России вообще партии, которые по своей сути стали партийными ОПГ и ни какого отношения к народу России не имеют, как и профсоюзы, общественные организации и прочие дармоеды??? Всех на трудотерапию вместо пришлых, хватит народ объедать и обворовывать...