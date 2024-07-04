Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    Почему сразу в СИЗо, а не домашний арест.Контрразведка ФСБ...
  • АндрейБорков
    Как говорил небезызвестный киногерой - В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ РЕАЛИЗМ. Анализ ситуации и выводы эксперта достаточно реа..."Закладки" Запада...
  • ЧилиИвано
    Вот это заголовок у статьи! - автор царьграда, какой трамп?, его не будет, и война идёт не на Земле, а между Сура и А...Байден разгромлен...

Беглый олигарх запретил ездить по "своим" рельсам: В Ачинске закрывается завод и население лишается работы. Люди бессильны - источник

Беглый олигарх запретил ездить по "своим" рельсам: В Ачинске закрывается завод и население лишается работы. Люди бессильны - источник

Беглый олигарх Андрей Игошин, желая заработать побольше денег, запретил ездить по "своим" рельсам в Ачинске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Где в реальности реакция государства на беспредел? Почему нет закона наших&quot;народных&quot; избранников на конфискацию имущества иноагентов, лишения их всех выплат, званий и главное гражданства России? Когда работать начнут политики, чиновники и так называемые &quot;народные&quot; избранники, партия власти ЕР во главе с Володиным? А нужны в России вообще партии, которые по своей сути стали партийными ОПГ и ни какого отношения к народу России не имеют, как и профсоюзы, общественные организации и прочие дармоеды??? Всех на трудотерапию вместо пришлых, хватит народ объедать и обворовывать...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх