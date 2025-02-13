Вяленые томаты – известное лакомство родом из Италии

Фото: shutterstock.com / Субботина Анна Вяленые помидоры — известный деликатес родом из Италии. Чтобы получить сочные, вкусные и ароматные ломтики томатов, хозяйки на Апеннинах традиционно в середине лета на несколько дней выставляют помидоры на керамические крыши под палящее солнце.
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