Вяленые томаты – известное лакомство родом из Италии

﻿﻿Фото: shutterstock.com / Субботина Анна Вяленые помидоры — известный деликатес родом из Италии. Чтобы получить сочные, вкусные и ароматные ломтики томатов, хозяйки на Апеннинах традиционно в середине лета на несколько дней выставляют помидоры на керамические крыши под палящее солнце.