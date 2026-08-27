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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА об отказе от бойкота турниров ФИФА: «Вопрос об участии решен, но основной кризис – нет. Отказ от FFE не отменяет лжи, запугивания и злоупотребления властью»

УЕФА заявил, что отказ от бойкота турниров под эгидой ФИФА не снимает вопросов к руководству организации.

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