Курс на естественность: какие тренды ждут бьюти-индустрию в 2025 году

Несмотря на то, что наука не стоит на месте, а методики и техники исполнения в косметологии и пластической хирургии постоянно совершенствуются, существует несколько важных направлений, которые остаются с нами из года в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии