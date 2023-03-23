Экс-советник Пентагона Лойола заявил, что США следует убедить Украину продать РФ новые регионы

Экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и сенате США Марио Лойола выразил мнение, что страна должна убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к РФ в обмен на денежную компенсацию.
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