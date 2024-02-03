ВС РФ пресекли четыре попытки ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 3 февраля сообщил, что российские военные пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить передовые позиции и провести ротации на южнодонецком направлении в районах Старомайорского и Ровнополя.