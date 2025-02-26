Москалькова призвала узаконить верификацию возраста пользователей в сети

Процесс верификации возраста интернет-пользователей надо регламентировать на законодательном уровне. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе за 2024 год, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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