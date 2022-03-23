Руководитель «Ф-1» Доменикали: «Потенциально количество Гран-при в сезоне может увеличиться и до 30»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о планах по возможным изменениям календаря чемпионата в ближайшие годы.

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