Месси, Неймар и Бальбуэна – в символической сборной тура квалификации ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022. 30-летний игрок в составе сборной Парагвая одержал победу в матче с Эквадором (3:1).
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