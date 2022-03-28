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Месси, Неймар и Бальбуэна – в символической сборной тура квалификации ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022. 30-летний игрок в составе сборной Парагвая одержал победу в матче с Эквадором (3:1).

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