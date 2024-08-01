Смерти на водоемах и отмена льготной ипотеки – что произошло в Тульской области в июле 2024 года

Второй летний месяц был богатым на события – как хорошие, так и не очень. В частности, из неприятного местные жители столкнулись с отменой льготной ипотеки под 8%, повышением ключевой ставки до 18%, а также падением беспилотника на предприятие, в то время как порадовали туляков проведенный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне, открытый завод по переработке ТКО, а также появление валидаторов в автобусах.