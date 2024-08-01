ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

152 подписчика

Смерти на водоемах и отмена льготной ипотеки – что произошло в Тульской области в июле 2024 года

Смерти на водоемах и отмена льготной ипотеки – что произошло в Тульской области в июле 2024 года

Второй летний месяц был богатым на события – как хорошие, так и не очень. В частности, из неприятного местные жители столкнулись с отменой льготной ипотеки под 8%, повышением ключевой ставки до 18%, а также падением беспилотника на предприятие, в то время как порадовали туляков проведенный фестиваль &quot;Толстой&quot; в Ясной Поляне, открытый завод по переработке ТКО, а также появление валидаторов в автобусах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх