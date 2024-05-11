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Архангелогородка Лада Еськина взяла бронзу всероссийских соревнований по боксу

Архангелогородка Лада Еськина взяла бронзу всероссийских соревнований по боксу

Соревнования проходили во Владикавказе. Лада провела три поединка, в двух из которых одержала победу над спортсменками из Московской области и Краснодарского краяВ полуфинале, к сожалению, юная уроженка столицы Поморья уступила представительнице Москвы Анастасии Холуевой и завоевала бронзовую медаль.

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