Архангелогородка Лада Еськина взяла бронзу всероссийских соревнований по боксу

Соревнования проходили во Владикавказе. Лада провела три поединка, в двух из которых одержала победу над спортсменками из Московской области и Краснодарского краяВ полуфинале, к сожалению, юная уроженка столицы Поморья уступила представительнице Москвы Анастасии Холуевой и завоевала бронзовую медаль.