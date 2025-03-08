На Невском проспекте более 1500 мужчин поздравили петербурженок

Волонтеры выстроились вдоль главной улицы Северной столицы с яркими тюльпанами в руках Сегодня, 8 марта, более 1500 волонтеров подарили женщинам праздник, сообщает телеграм-канал Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия».
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