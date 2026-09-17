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На Луне нашли гигантский свежий кратер — он появился всего два года назад

На Луне нашли гигантский свежий кратер — он появился всего два года назад

NASA обнаружила ударную структуру диаметром 222 м, образование которой удалось связать с событием 2024 года Новый кратер на Луне обнаружили благодаря снимкам, полученным американским аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.

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