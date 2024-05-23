Володин: прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО

Как заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе слушаний по модернизации налоговой системы, прогрессивная шкала налогообложения должна быть справедливой и не должна коснуться участников спецоперации.
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