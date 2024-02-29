Видеопроект «Скажи Гордеевой» приостановили из-за закона о рекламе у иноагентовЮрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом)РИА Новости/Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube Проект закона о запрете рекламы у иноагентов успешно прошел третье чтение в Думе.
Госдума приняла новый закон о запрете рекламы у иноагентов
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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16 час.
Владимир Нелюбин
Давно пора...
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10 час.
ВераВерная
Хорошо, что дело пошло, такие новости радуют. А то получается уж совсем абсурд какой-то - блогеры, выражающие несогласие с политикой государства, на этом же государстве и зарабатывают. Прикрыть эту лавочку - и точка!
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9 час.
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