Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Обращаться надо к разумуПутин назвал прее...
  • Виктор Гайдуков
    Будем надеяться, что все так будет. Давно пора очистить власть от баласта, хапуг и врагов.Путин назвал прее...
  • Михаил Сартин
    Как правило, - лучшие погибают.Путин назвал прее...

Госдума приняла новый закон о запрете рекламы у иноагентов

Госдума приняла новый закон о запрете рекламы у иноагентов

Видеопроект «Скажи Гордеевой» приостановили из-за закона о рекламе у иноагентовЮрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом)РИА Новости/Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube Проект закона о запрете рекламы у иноагентов успешно прошел третье чтение в Думе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
16 час.
Владимир Нелюбин
Давно пора...
Ответить
10 час.
ВераВерная
Хорошо, что дело пошло, такие новости радуют. А то получается уж совсем абсурд какой-то - блогеры, выражающие несогласие с политикой государства, на этом же государстве и зарабатывают. Прикрыть эту лавочку - и точка!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх