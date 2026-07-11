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ИИ выявил скрытые признаки крупных землетрясений за недели до удара

ИИ выявил скрытые признаки крупных землетрясений за недели до удара

Сейсмологи из Центра геонаук Гельмгольца GFZ (Потсдам) совместно с международными партнёрами предложили новый подход к анализу данных о землетрясениях, позволяющий обнаруживать характерные изменения в поведении малых толчков за недели и месяцы до сильных ударов.

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