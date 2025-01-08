Власти Аляски подали в суд на Байдена и его администрацию

Информационное агентство Reuters сообщило, что штат Аляска подал судебный иск против уходящей администрации президента США Джо Байдена в связи с ограничениями, наложенными федеральным правительством на разработку нефтяных и газовых месторождений.
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