Разработана программа для обнаружения вибраций лопаток компрессора газотурбинных двигателей

На производственном комплексе "Салют" ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации) разрабатывается программа для обнаружения и коррекции колебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей на ранней стадии проектирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии