В МИД Китая выразили обеспокоенность морской блокадой Ирана со стороны США

Власти Китая выражают обеспокоенность в связи с американской военной блокадой морских портов Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.
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