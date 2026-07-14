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Газета.ру

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В МИД Китая выразили обеспокоенность морской блокадой Ирана со стороны США

В МИД Китая выразили обеспокоенность морской блокадой Ирана со стороны США

Власти Китая выражают обеспокоенность в связи с американской военной блокадой морских портов Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.

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