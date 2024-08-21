Столичный бизнес в первом полугодии нарастил энергопотребление на 7%

Столичный бизнес в январе – июне 2024 года израсходовал 17,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, увеличив энергопотребление на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.