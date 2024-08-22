Гомель — Сморгонь: прогноз на матч 30 августа 2024 года, Премьер лига, ставки и коэффициенты на Спортсе Гомель — Сморгонь: прогноз на матч 30 августа 2024 года, Премьер лига, ставки и коэффициенты на Спортсе.