Выборы в Польше: фаворит ЕС и Украины проиграл. Что означает победа Навроцкого?

Однопартиец действующего президента Польши Анджея Дуды и кандидат от консервативно-националистической партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с небольшим перевесом одержал победу на состоявшихся вчера президентских выборах в Польше , которые рассматривались как выбор между проевропейским или националистическим курсом развития страны в духе Трампа, пишет британское издание The Telegraph.