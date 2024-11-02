Как могут проголосовать студенты и учащиеся с правом голоса, не зарегистрированные по месту жительства

Студенты и школьники с правом голоса, не зарегистрированные по месту жительства или временного пребывания в населенном пункте по месту учебы, могут проголосовать во втором туре выборов на пост президента Республики Молдова 3 ноября 2024 года на любом избирательном участке, открытом в данном населенном пункте.