Как могут проголосовать студенты и учащиеся с правом голоса, не зарегистрированные по месту жительства

Студенты и школьники с правом голоса, не зарегистрированные по месту жительства или временного пребывания в населенном пункте по месту учебы, могут проголосовать во втором туре выборов на пост президента Республики Молдова 3 ноября 2024 года на любом избирательном участке, открытом в данном населенном пункте.
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