Сына легендарного спортивного комментатора задержали по делу о взятках

В Санкт-Петербурге по делу о взятках задержали сына комментатора Николая Озерова, пишет «Фонтанка». Озерову-младшему, по данным издания, вменяют коррупцию на посту главы городского поселения Загорянский (Московская область) в 2012 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии