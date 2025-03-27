Сына легендарного спортивного комментатора задержали по делу о взятках

Политика как она есть

В Санкт-Петербурге по делу о взятках задержали сына комментатора Николая Озерова, пишет «Фонтанка». Озерову-младшему, по данным издания, вменяют коррупцию на посту главы городского поселения Загорянский (Московская область) в 2012 году.