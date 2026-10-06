Психолог назвала 5 признаков, что дружба стала односторонней: друг вспоминает о вас только ради своих проблем

И почему роль вечного слушателя приводит к выгоранию? 123RF/legion-media.ru Дружба — один из важнейших ресурсов в жизни человека, который дарит чувство принадлежности, эмоциональную поддержку и ощущение, что тебя действительно понимают и ценят.
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