Президент Литвы Науседа утверждает, что Россия якобы не ограничится Украиной

Владимир Алтайцев

Зря, очень зря этот подонок надеется, что России нужна нацистская Литва, как и вся Прибалтика. Не нужны России нахлебники, да ещё и ненавидящие её. Это в 18-19 веках Балтика нужна была России для своих баз. Сейчас же и Балтика, да и Чёрное море не особо нужны стране. Лишь для того Чёрное нужно, чтобы нацистов Украины отсечь от НАТО и поставок оружия. Главные флоты РФ это Тихоокеанский и Северный