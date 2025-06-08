Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    детонька егешная, БЕНДЕРОВЦЫ - это жители города Бендеры, что в Молдавии... эх-хе-хе, выкидыши начальных школ...Президент Литвы Н...
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Президент Литвы Науседа утверждает, что Россия якобы не ограничится Украиной

Президент Литвы Науседа утверждает, что Россия якобы не ограничится Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о якобы наличии угрозы нападения со стороны России. Его слова приводит газета Bild.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Зря,  очень зря  этот подонок  надеется, что России нужна  нацистская  Литва, как и вся  Прибалтика. Не нужны  России нахлебники, да  ещё  и ненавидящие  её. Это в  18-19  веках Балтика  нужна  была  России  для  своих баз. Сейчас  же  и Балтика, да и Чёрное  море  не  особо  нужны  стране. Лишь  для  того  Чёрное нужно, чтобы  нацистов  Украины  отсечь от НАТО и поставок  оружия. Главные  флоты  РФ это  Тихоокеанский  и Северный
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11 час.
Александр Попов
Не надо этих ХАЛЯВЩИКОВ, это не БЕНДЕРОВЦЫ. Да же ДВОЙНЫЕ ПАМПЕРСЫ НЕ МОГУТ. Остались ТВАРИ с ВОВ.
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3 час.
Ингерман Ланская
детонька егешная, БЕНДЕРОВЦЫ - это жители города Бендеры, что в Молдавии... эх-хе-хе, выкидыши начальных школ...
Ответить
2 час.
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