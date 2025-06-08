Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о якобы наличии угрозы нападения со стороны России. Его слова приводит газета Bild.
Президент Литвы Науседа утверждает, что Россия якобы не ограничится Украиной
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Зря, очень зря этот подонок надеется, что России нужна нацистская Литва, как и вся Прибалтика. Не нужны России нахлебники, да ещё и ненавидящие её. Это в 18-19 веках Балтика нужна была России для своих баз. Сейчас же и Балтика, да и Чёрное море не особо нужны стране. Лишь для того Чёрное нужно, чтобы нацистов Украины отсечь от НАТО и поставок оружия. Главные флоты РФ это Тихоокеанский и Северный
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11 час.
Александр Попов
Не надо этих ХАЛЯВЩИКОВ, это не БЕНДЕРОВЦЫ. Да же ДВОЙНЫЕ ПАМПЕРСЫ НЕ МОГУТ. Остались ТВАРИ с ВОВ.
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3 час.
Ингерман Ланская
детонька егешная, БЕНДЕРОВЦЫ - это жители города Бендеры, что в Молдавии... эх-хе-хе, выкидыши начальных школ...
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2 час.
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