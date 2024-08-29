Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Координационный совет. Теперь будут согласовывать кто в лес, кто - по дрова. И главное - всё прозрачно.Информационный бю...
  • Владимир Акулов
    Под Курском так много побили вражеских танков и БТРов ...А ведь они - если кто не знает ! - сделаны ...Около 60 тыс. чел...
  • Алекс Сэм
    Опустить их на зоне под камеры, а потом видео выложить в открытый доступ- другие 10 раз подумают прежде чем подобной ...Сотрудниками поли...

В двух районах города Рязани и Клепиковском районе Рязанской области полицейские приняли участие в социальной акции «Помоги пойти учиться»

Инспекторы по делам несовершеннолетних отделов МВД России по Московскому и Железнодорожному районам города Рязани, а также по Клепиковскому району Рязанской области посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх