В двух районах города Рязани и Клепиковском районе Рязанской области полицейские приняли участие в социальной акции «Помоги пойти учиться»

Инспекторы по делам несовершеннолетних отделов МВД России по Московскому и Железнодорожному районам города Рязани, а также по Клепиковскому району Рязанской области посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии