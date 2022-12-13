ТСН24

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Сколько можно обирать народ!Сумму штрафа за н...
  • Виктор Неизвестно
    Читаю не как не пойму, у нас, что армии уже сейчас региональные? А федерация только налоги снимает и не за что не отв...Военнослужащим из...
  • Сергей ЕВ
    Дюмин молодецВ тульских школах...

14 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

14 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

14 декабря – 348 день года, до Нового года осталось 17 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 14 декабря в разные года в России и Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх