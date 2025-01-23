Губернатор: Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на РязаньГубернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязань: Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты.
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