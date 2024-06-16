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В Ростове-на-Дону ограничили движение на прилегающих к СИЗО-1 улицах

В Ростове-на-Дону ограничили движение на прилегающих к СИЗО-1 улицах

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение транспорта на улицах, которые прилегают к СИЗО-1, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников УИС, сообщила 16 июня администрация города в Telegram-канале.

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