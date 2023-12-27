Депутат Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента Российской Федерации в 2024 году, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии