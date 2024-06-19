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  • patentlil
    "смотрится просто великолепно!" ????????????Отличное преображ...
  • Traveller
    Брехня-я-я-я... Но вот все рисунки точно перейдут на белую ткань.Как легко отстира...

Как сделать экран под ванну своими руками

Как сделать экран под ванну своими руками

Экран для ванной — стильный аксессуар, который может полностью преобразить внешний вид помещения. Если вы не хотите оформлять свою ванную комнату банальным пластиковым экраном и хотите чего-то более креативного и интересного, тогда эта идея для вас! Придется набраться терпения, чтобы воплотить в жизнь оригинальный экран из самодельных бусин, но результат, без сомнения будет стоить затраченных сил и времени.

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