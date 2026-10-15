Компактный автомобиль сможет проезжать 395 км на одной зарядке Представительство Geely в России официально подтвердило скорое появление на российском рынке компактного электрического хетчбэка EX2.
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