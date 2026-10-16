Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Зеленский оказался в зависимости от Соединённых Штатов и лично Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТР НАТО против Крымс...
- Трамп заснул во в...
- AB Итальянский спецн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым