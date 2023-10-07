Ответьте на 6 вопросов и узнайте, как вы на самом деле к себе относитесь, но боитесь в этом признаться.

﻿﻿Наш внешний вид зависит как от нашего настроения, так и от внутренней уверенности в себе. Если девушка любит быть в центре внимания и в этой роли она чувствует себя самой собой, в ее гардеробе вы чаще всего найдете множество акцентов: блузки с перьями, яркие кардиганы в полоску, кричащие сумки и сапоги как у модницы с закрытым характером.