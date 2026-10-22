День старца Амвросия. Что можно и нельзя делать 23 октября, чтобы не спугнуть удачу и благополучие.Осень вступает в свои права, и середина октября приносит с собой особенные, наполненные глубоким смыслом дни.
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