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Царьград

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"Петрову и Боширову желаем удачи": Базы США в Европе подняты по тревоге. Русские дали особые напутствия

"Петрову и Боширову желаем удачи": Базы США в Европе подняты по тревоге. Русские дали особые напутствия

Американские военные базы перевели в состояние повышенной готовности. В Штатах заявляют о самой высокой за десять лет угрозе теракта.

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