НУМЕРОЛОГИЯ ДЕНЕГ: КАК ПРИВЛЕЧЬ БОГАТСТВО

Поговорка «деньги к деньгам» в наши дни все более актуальна. Как сделать так, чтобы деньги привлекали к себе еще больший доход? Конечно, можно найти ответ на этот вопрос в массе книг по психологии и саморазвитию, но есть еще один способ – нумерология денег.
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