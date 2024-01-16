НУМЕРОЛОГИЯ ДЕНЕГ: КАК ПРИВЛЕЧЬ БОГАТСТВО

Поговорка «деньги к деньгам» в наши дни все более актуальна. Как сделать так, чтобы деньги привлекали к себе еще больший доход? Конечно, можно найти ответ на этот вопрос в массе книг по психологии и саморазвитию, но есть еще один способ – нумерология денег.