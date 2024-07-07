Петербуржцев приглашают на Молодежный фестиваль уличных театров

Он состоится сегодня, 7 июля, в общественном пространстве «Набережная реки Карповки» Выступления лучших артистов театров Северной столицы можно будет посмотреть с 17 до 22 часов, сообщает пресс-служба Петроградского молодёжного центра.
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