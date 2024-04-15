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Мюнхен (ATP). 1-й круг. Тим сыграет с Моро-Каньясом, Дрэйпер – с Копршивой

Сетка здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Первый круг Иван Гахов (Россия)  Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Дата проведения 16 апреля, 03.

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