Мюнхен (ATP). 1-й круг. Тим сыграет с Моро-Каньясом, Дрэйпер – с Копршивой

Сетка здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Первый круг Иван Гахов (Россия) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Дата проведения 16 апреля, 03.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Артур Минчук: «Кроме Миронова, пока мы не видим никого в паре с Кадыровой. У ребят хорошее настроение, им все нравится, все получается»
- Жена Карпина о Евро-2024: «Буду болеть за Грузию и Германию»
- Даниил Медведев: «Грунт отличается от кортов с твердым покрытием, потому что на харде я знаю, что выиграю в 90% случаев. А вот на глине нет»
Свежие комментарии